Erasmus Plus: nuovi tirocini all'estero per diplomati e diplomandi

Aperte le candidature per svolgere tirocini all'estero con la mobilità europea di Erasmus +. L'opportunità è rivolta ai diplomati nel 2020 e ai diplomandi degli Istituti Superiori della Regione Toscana.

I sei giovani selezionati potranno svolgere stage di 90 giorni, da luglio a ottobre 2022, con anziani, bambini e giovani in centri estivi sportivi, culturali e ricreativi. Le mete sono quattro: Bandon In Irlanda, Tours in Francia, Valencia in Spagna e Berlino in Germania. La borsa Erasmus + copre viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 29 maggio 2022. La mobilità può essere effettuata con partenza entro 12 mesi dalla data di conseguimento del diploma.

Le sei borse Erasmus + sono promosse dal Consorzio Mestieri Toscana in partenariato l'IIS Salvemini Duca d'Aosta e l'IPSCSS Luigi Einaudi di Firenze. Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.mestieritoscana.it

Fonte: Consorzio Mestieri Toscana