Estate Shalom, dai campi diurni al viaggio in Costa d'Avorio

Il Movimento Shalom continua ad impegnarsi per dare ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze del nostro territorio un ambiente sicuro e sereno nel quale poter crescere; lo fa attraverso le tante iniziative organizzate nel corso dell'anno, attraverso la formazione e il doposcuola e lo fa anche con i campi estivi che accolgono bambini e bambine a partire dai 3 anni, fino ad arrivare a proposte formative per i giovani adulti.

I campi Shalom mirano non solo a offrire un importantissimo servizio alle famiglie ma anche a diffondere gli ideali di solidarietà e volontariato attraverso la creazione di un percorso di formazione e di partecipazione che porta i ragazzi a crescere facendo propri i valori fondamentali del Movimento; come ogni anno, rappresentano il momento cruciale dell'attività giovanile di Shalom : gli utenti, gli animatori, gli educatori, tutti aspettano il 13 Giugno, data di partenza delle attività, per vivere momenti indimenticabili.

Per garantire a più bambini e bambine, ragazzi e ragazze possibili di partecipare alle iniziative estive, quest'anno Shalom ha ampliato ulteriormente l'offerta : a San Miniato, presso la sede di Piazza Buonaparte, l'Atelier inizierà sin da subito con campi diurni, dal lunedi al venerdi, per le scuole elementari (dal 13 Giugno fino al 30 Luglio) e dal 4 Luglio anche per i bambini e le bambine della scuola materna.

A Fucecchio, le attività dei centri estivi, saranno rivolte sia alla fascia d'età delle scuole elementari che per qualla delle scuole medie, con un programma di campi diurni, dal lunedi al venerdi.

Per le scuole medie e per chi ha già finito la prima superiore ci saranno i campi di Fivizzano: moduli residenziali settimanli (dal lun al sab), a partire dal 4 fino al 30 Luglio, nella splendida cornice della nostra casa Shalom nel cuore della Lunigiana.

Quest'anno abbiamo lanciato anche la proposta di un campo residenziale a Fivizzano per le scuole elementari (dalla III alla V), dal 27 Giugno al 2 Luglio : cinque giorni per vivere un'esperienza intensa di socialità e di condivisione, pensati per i più piccoli, ai quali tanto è stato tolto negli ultimi anni.

Infine, per i più grandi, altre due esperienze uniche: il campo internazionale in Costa d'Avorio dall'1 al 12 agosto, e il campo al mare sull'Isola del Giglio dal 28 Agosto al 3 Settembre.

"I campi estivi del 2022 saranno come sempre un momento di divertimento ma anche di condivisione e incontro - dicono Matteo Squicciarini, Ester Arzilli e Chiara Boddi, responsabili dei diversi campi -. Tutte le attività proposte hanno l’obiettivo di educare i ragazzi e i giovani al rispetto, alla conoscenza delle diversità etniche, religiose, culturali, alla difesa dei diritti umani, al rispetto dell’ambiente, alla promozione del protagonismo e della creatività dei partecipanti per favorire la socializzazione, l’incontro e la conoscenza... in perfetto stile Shalom".

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.movimentoshalom.org oppure si può telefonare alla sede centrale tel. 0571400462 o rivolgersi ai referenti locali delle varie sezioni Shalom del territorio.

Fonte: Movimento Shalom Onlus