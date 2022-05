Final Eight Under 14 Elite di basket a Castelfiorentino

Sarà Castelfiorentino la location in cui si svolgeranno le Final Eight per l’assegnazione del titolo di Campioni Toscani Under 14 Elite. Le finali si svolgeranno da venerdì 20 a domenica 22 maggio al PalaBetti e al PalaGilardetti. A contendersi il titolo saranno le otto squadre vincitrici degli spareggi ovvero Abc Castelfiorentino, Terranuova Basket, Virtus Siena, Pistoia Basket 2000, Don Bosco Livorno, Cus Firenze, Valdelsa Basket e Biancorosso Empoli. Di seguito il programma.

QUARTI DI FINALE – VENERDI 20 MAGGIO

ore 18.00 ABC CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET, PalaBetti viale Roosevelt

ore 18.00 DON BOSCO LIVORNO – CUS FIRENZE, PalaGilardetti via XXV Aprile

ore 20.15 VIRTUS SIENA – PISTOIA BASKET, PalaBetti viale Roosevelt

ore 20.15 VALDELSA BASKET – BIANCOROSSO EMPOLI, PalaGilardetti via XXV Aprile

SEMIFINALI – SABATO 21 MAGGIO

ore 18.00 PRIMA SEMIFINALE, PalaBetti viale Roosevelt

ore 20.15 SECONDA SEMIFINALE, PalaBetti viale Roosevelt

FINALI – DOMENICA 22 MAGGIO

ore 17.00 FINALE 3/4 POSTO, PalaBetti viale Roosevelt

ore 19.15 FINALE 1/2 POSTO, PalaBetti viale Roosevelt

Fonte: Abc - Ufficio stampa