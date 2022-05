Giornata contro omofobia, Comune di Fucecchio e Istituto Checchi insieme contro le discriminazioni

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che ricorre oggi 17 maggio, il Comune di Fucecchio e l'Istituto Superiore "A. Checchi" hanno promosso un incontro con gli studenti delle classi quinte che si è tenuto al Teatro Pacini e che ha visto, tra i protagonisti, la professoressa Andrea Perinetti, un'insegnante piemontese che all'inizio dell'anno scolastico in corso ha reso pubblico il proprio cambiamento d'identità di genere affrontando con coraggio, ma soprattutto con sollievo e felicità, la sua nuova vita nella società e nel mondo della scuola.

All'iniziativa hanno partecipato la dirigente scolastica Genny Pellitteri, l'assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini e la vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini. L'incontro con gli studenti dell'istituto Checchi, e in collegamento con gli studenti del liceo classico di Ivrea dove insegna la professoressa Perinetti, è stato particolarmente interessante e ricco di spunti per i giovani che hanno avuto modo anche di rivolgere molte domande alla professoressa.

E proprio ai giovani e al mondo della scuola che, con il claim Blocca l'odio, condividi il rispetto, si rivolge la campagna 2022 promossa da RE.A.DY, la rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e per creare uno spazio non ideologico di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender (LGBT). Il Comune di Fucecchio, con questa adesione, vuol ribadire con forza che i discorsi d’odio – hate speech – alimentano e giustificano fenomeni di violenza e vanno quindi contrastati, anche sui social, ampiamente utilizzati dalle giovani generazioni per comunicare ed esprimersi.

Non solo il mondo della scuola, oggi, si è confrontato con questo importante tema. Anche dal mondo della cultura arrivano messaggi di condivisione della lotta alle discriminazioni: questa mattina la Biblioteca comunale "I. Montanelli", grazie alle risorse fornite dalla rete RE.A.DY, ha inaugurato uno scaffale arcobaleno con libri e pubblicazioni che trattano il tema dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Lo scaffale, oggi collocato all'ingresso delle sale di lettura, a breve diventerà anche virtuale con una sezione specifica che sarà consultabile on line. All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco, la vicesindaca, l'assessora regionale alle pari opportunità e la consigliera comunale delegata alle pari opportunità.