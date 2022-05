Giornata mondiale delle Api, iniziative nelle scuole e in biblioteca a Empoli

Una settimana dedicata alle Api, a tutela della biodiversità e dell’ecosistema del territorio. Il 20 maggio ricorre la ‘Giornata mondiale delle api’, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Senza di loro, la vita umana è seriamente compromessa e a rischio.

Da qui nasce il progetto TOBE(E)mpoli del Comune di Empoli che, in collaborazione con la cooperativa SintesiMinerva, attraverso varie attività, vuole investire nel benessere del territorio tutelando la biodiversità urbana e gli ecosistemi territoriali mediante l’incremento del verde cittadino, la coltivazione di specie vegetali, la riduzione di biocidi, l’incentivazione dell’agricoltura e la protezione delle api che rivestono un ruolo fondamentale per l’uomo e per l’ambiente. Nell’ambito di questo progetto è stato inaugurato il primo ‘Bee Hotel’ domenica 15 maggio 2022, installato in un’area del parco di Serravalle. La difesa delle Api a Empoli è cominciata. Saranno collocate 18 casette in tutto.

Nella settimana in corso sono anche altre le azioni messe in campo dal Comune di Empoli per sensibilizzare e far conoscere l’importanza della tutela di questo piccolo ma vitale insetto per il futuro della sopravvivenza della specie umana.

Per venerdì 20 maggio 2022, a partire dalle 17, la biblioteca comunale Renato Fucini, in Sezione Ragazzi, ha organizzato un evento speciale a ‘base’ di letture e laboratorio creativo sulla conoscenza dell’ape appunto. Il pomeriggio comincerà con le storie ad alta voce sulle api, polline e fiori per poi passare al bellissimo laboratorio a sorpresa in cui prenderà vita una creazione a tema. Per partecipare è necessario prenotarsi 0571 757873; sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Target: 3-8 anni.

Nelle scuole, invece, durante la settimana, per esempio, verranno preparate delle merende a base di miele, in particolare ai bambini verranno offerti biscotti e latte con miele. La nutrizionista, Susanna Agnello, insieme alla coordinatrice della mensa Valentina Boni, ha realizzato un video sull’importanza del miele.

Inoltre verranno pubblicate, nell’apposita sezione del sito istituzionale, le ricette a base di miele, proposte dalla nutrizionista insieme ad un articolo a corredo. Si è svolta oggi, martedì 17 maggio 2022, anche una gita mattutina del CentroZerosei al Parco di Serravalle con merenda a base di miele e piccolo intrattenimento per i bambini con esperti apicoltori di zona. L’iniziativa vanta della collaborazione con SintesiiMinerva.

Il 20 maggio 2022 alle 17, al Parco di Serravalle, spettacolo per bambini "Facciamo la differenz(iat)a - Storie di rifiuti. riciclo e acqua" con Mario Costanzi, che avrà come protagonisti i ragazzi dell’Istituto Calasanzio di Empoli, una merenda con il miele al Green Bar e l’osservazione dei tunnel di nidificazione dei Bee Hotel; martedì 24 maggio 2022, alle 18, alla libreria La San Paolo libri & persone si terrà la presentazione del libro "Il cottage degli uccelli" della filosofa olandese Eva Meijer: studiosa dei linguaggi animali, ricostruisce la storia dimenticata di Len Howard, un’appassionata osservatrice degli uccelli, nata in Inghilterra a fine '800 e catturata fin dall'infanzia nel loro mondo di voli, canti, itinerari indecifrabili sul giardino e i campi gallesi intorno alla sua casa. Mostrando una precoce tendenza all'autonomia, Len elude il destino femminile dell'epoca e lascia la famiglia altoborghese per diventare una violinista ed esibirsi nelle orchestre di Londra. Fin quando, già quarantenne, non capisce qual è la vera rotta da seguire: l'amore per gli uccelli. Abbandona quindi la città, gli affetti e la musica per trasferirsi in campagna, nel Sussex, e vivere nel suo "Bird Cottage" da sola con gli uccelli. A giugno, data ancora da definire, al Parco di Serravalle, presentazione del libro di Mati.

Nei mesi di giugno e settembre sono in programma quattro incontri tenuti dall’apicoltore Davide Cristofori nei parchi comunali e nelle frazioni, e precisamente: 18 e 25 giugno 2022 e 17 e 24 settembre 2022. Orario e luogo sono ancora in fase di definizione. Al termine di ogni incontro sarà preparata una degustazione a base di miele.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa