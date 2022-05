Incidente auto-moto a Fucecchio, codice rosso per un cinquantenne

Scontro auto-moto da codice rosso a Fucecchio questa mattina, alle prime luci dell'alba. Un motociclista cinquantenne si sarebbe scontrato con un'auto, riportando gravi lesioni alle gambe durante lo scontro laterale. Il fatto sarebbe avvenuto in via di Mistieta, e sul posto sono stati chiamati i carabinieri, i vigili del fuoco di Empoli, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio e l'elisoccorso Pegaso. Proprio quest'ultimo, atterrato nei pressi dello stadio Corsini, ha trasferito il centauro d'urgenza al Cto di Careggi per le cure necessarie.