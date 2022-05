Gli infioratori di Fucecchio a Montenero per la patrona della Toscana

Un quadro floreale per accogliere i numerosi fedeli sul sagrato del Santuario di Montenero in occasione della festa della Madonna di Montenero, patrona della Regione Toscana, che ricorre il 15 maggio. E' quello realizzato dal gruppo infioratori di Fucecchio nel giorno in cui, tradizionalmente, una Diocesi toscana, in rappresentanza di tutte le Diocesi, porta in dono l’olio per la lampada perpetua che arde all’interno del Santuario, compito quest'anno realizzato dalla Diocesi di San Miniato, di cui Fucecchio fa parte, e che ha festeggiato anche il suo quarto Giubileo.

E proprio per unire l'omaggio alla Madonna di Montenero e alla Diocesi di San Miniato, il tappeto floreale realizzato dagli infioratori fucecchiesi è stato una fusione tra l’immagine della Madonna e il logo scelto dalla Diocesi per i festeggiamenti di questo anniversario. Gli infioratori sono saliti al santuario la mattina molto presto, in modo da completare l'opera prima dell’arrivo del Vescovo di Livorno e dei rappresentanti istituzionali della Regione Toscana, guidati dal presidente Eugenio Giani. Infine, nel pomeriggio, i rappresentanti delle varie parrocchie della Diocesi, tra cui Don Andrea Pio Cristiani, il coro della Collegiata e molti fedeli partiti da Fucecchio, sono saliti al Santuario insieme al Vescovo Andrea Migliavacca per donare l’olio alla Patrona della Toscana.

Adesso gli infioratori si preparano ai prossimi impegni che li vedranno protagonisti, a partire dal 26 maggio quando partiranno alla volta della Sardegna.