Le cooperative culturali toscane si incontrano alla Certosa di Firenze

Le cooperative che operano in ambito culturale si incontrano e si confrontano con le istituzioni locali. Mercoledì 18 maggio alle ore 14, per la Giornata internazionale dei Musei, le coop aderenti a Confcooperative Cultura Sport Turismo Toscana si ritroveranno alla Certosa di Firenze, per fare una visita guidata dello storico complesso, a cura della Cooperativa Opera d'Arte, e per dialogare sulle attività delle cooperative culturali toscane.

Saranno presenti la presidente di Confcooperative Cultura Sport Turismo Toscana Valentina Donati e l'assessore allo Sviluppo economico e Turismo del Comune di Firenze Cecilia Del Re.

“Le cooperative culturali sono una risorsa e possono contribuire alla rinascita del turismo, promuovendo iniziative fondate su valori più consoni alle caratteristiche del territorio e a un un tipo di turismo sostenibile, sotto ogni punto di vista, ambientale economico e sociale” afferma Valentina Donati. “Questo appuntamento sarà un importante momento per ritrovarci e discuterne insieme. Ringraziamo la comunità di San Leolino che ci ospita in questo luogo meraviglioso".