Libri, incontro con Simone Innocenti a Montaione

La rassegna “Venerdì d’autore” si svolgerà come tutti i venerdì del mese di maggio presso la biblioteca “a biscondola” di Montaione alle ore 18.00. In questo terzo appuntamento di venerdì 20 maggio sarà presente lo scrittore e giornalista Simone Innocenti che racconterà con il suo romanzo “Vani d’ombra” e presenterà un’anteprima del suo ultimo lavoro. La rassegna è inserita all’interno dell’iniziativa nazionale Il Maggio dei Libri, ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, alla quale il Comune di Montaione aderisce già da diversi anni. A seguire, come ogni appuntamento di questa rassegna, aperitivo e musica al tramonto.