"Lo stage non è un lavoro", mozione di Pd e Questa è Empoli per sostenere la campagna

"Lo stage non è lavoro!": è il nome della petizione online, a supporto della proposta di riforma del tirocinio e dell’apprendistato promossa dai Giovani Democratici di Milano insieme al gruppo de "Lo stagista frust(r)ato", depositata in Parlamento.

"Tantissimi giovani con esperienza e competenza- spiega Sara Fluvi, consigliera comunale del Partito democratico - passano da uno stage extracurriculare all’altro per una paga molto bassa, ai limiti dello sfruttamento. Lo stage non è un contratto di lavoro, ma è spesso usato per sfruttare giovani a basso costo e senza tutele lasciandoli precari e senza futuro. Tutto ciò accade a scapito dell'apprendistato: il vero contratto di lavoro e formazione.

Abbiamo deciso insieme alla collega di Questa è Empoli Maria Cira d’Antuono, di proporre una mozione che sostiene la campagna "lo stage non è un lavoro". La nostra richiesta fa un passo avanti sul mondo dei diritti del lavoro: chiediamo di disincentivare l'utilizzo di tirocini extra-curriculari "senza tutele" a favore di veri contratti di lavoro, come l'apprendistato.

Parlo a nome della mia generazione, affermando che siamo stanchi di essere definiti fannulloni o sfaticati, senza alcuna voglia di lavorare. A chi sposa questa retorica chiedo di metterci alla prova, offrirci maggiori tutele e salari adeguati alle nostre mansioni, solo dopo potrete provare a giudicarci".

Al Dem festival è stato organizzato un panel sull’argomento che si terrà giovedì 19 maggio alle 19 nella sala piccola del Palazzo delle esposizioni. All’incontro parteciperanno Laura Sparavigna, consigliera comunale di Firenze, Paolo Romano, promotore della petizione "Lo stage non è lavoro!" e assessore Municipio 8 Comune di Milano, Giulia Pelucchi, presidente Municipio 8 Comune di Milano; Giacomo Cucini, responsabile sviluppo e lavoro Pd Empolese Valdelsa e l’onorevole Massimo Ungaro.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa