Montespertoli in trasferta nella gemellata Epernay: visita e festa con i prodotti del territorio

Dopo due anni di stop in seguito alla pandemia, il Comitato Gemellaggi, accompagnato dall’Assessore delegata Alessandra De Toffoli, è tornato ad Epernay, capitale dello Champagne e Comune francese gemellato con Montespertoli.

In occasione della Festa dell’Europa, il Comitato Gemellaggi di Epernay ha organizzato un mercato enogastronomico dei Paesi gemellati con la Città. Questa occasione ha permesso di riprendere e rinvigorire il legame che lega Montespertoli a Epernay e ha consentito di far conoscere le eccellenze del territorio, come olio, vino, vinsanto, cantuccini, pasta di grani antichi, salumi e ceramiche, riscontrando un notevole successo.

Al termine del mercato, i rappresentanti dei due Comuni e dei due Comitati si sono incontrati per programmare le prossime iniziative tese a sviluppare la conoscenza dei rispettivi Paesi, coinvolgendo anche le giovani generazioni con progetti ad ampio raggio, anche in vista dei festeggiamenti dei 20 anni di gemellaggio nel 2024.

"In un momento storico così delicato è importante rafforzare i legami di amicizia e di scambio per consolidare il comune senso di appartenenza all’Europa" dichiara Giuseppe Statello, Presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli