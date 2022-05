Motogiro da Castello a Montaione per ricordare Sara Scimmi e Mattia Casalini

Un 'motogiro' con apericena per ricordare due giovani che sono morti a Castelfiorentino troppo presto: Sara Scimmi, travolta lungo la 429 dopo essere uscita in discoteca, e Mattia Casalini, 19enne che ha perso la vita a bordo della sua moto contro un camion.

Per la seconda edizione di questa rassegna, in programma sabato 25 giugno, il ritrovo è fissato al circolo Arci di Petrazzi per partire con il giro a due ruote. L'aperitivo con musica dal vivo e lotteria di beneficenza si terrà invece al Casablanca di Montaione.

Il ricavato sarà devoluto all'associazone Sara nel cuore, Sara per il cuore e verrà donato al reparto pediatria del San Giuseppe di Empoli.