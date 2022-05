Nuovi strumenti in dotazione per la municipale di Serravalle

Il Comune di Serravalle ha potenziato la dotazione dei mezzi a disposizione della Polizia Municipale per migliorare e rendere ancora più efficace il controllo su tutto il territorio comunale. La pattuglia della municipale, dopo le dotazioni della telecamere in macchina ed altri servizi, adesso potrà contare anche sull'etilometro per aumentare i controlli utili per la salvaguardia degli automobilisti e dei cittadini. Lo scopo dell'amministrazione è proprio quello di incrementare e potenziare il presidio del territorio per rendere più sicure le strade e salvaguardare l'incolumità delle persone. In questa ottica a luglio il corpo della municipale verrà implementato con l'arrivo di un nuovo vigile che andrà ad aumentare l'organico a disposizione. Inoltre in questi giorni la Polizia Municipale è stata impegnata anche con gli incontri sull'educazione stradale che hanno coinvolto le scuole del territorio.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa