"Ostacoli invisibili" gli allievi di teatro in scena al Quaranthana di San Miniato

Venerdì 20 maggio alle ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, via Zara 58 loc. Corazzano, va in scena Ostacoli invisibili, spettacolo finale del laboratorio, OFFICINA 2021/2022, rivolto agli appassionati di teatro e alla pratica della recitazione, con l’interpretazione di Larissa Bagni, Monica Bigazzi, Lucia Calloni, Myriam Camerlingo, Marco Caneschi, Samuele Corsi, Alessia Crifasi, Annalisa Di Muzio, Fabiana Nencini, Giada Parigi, Stefania Prosperi, Larisa Spasskaya, Cristina Zanieri e per la regia e drammaturgia di Claudio Benvenuti.

Lo spettacolo è un caleidoscopio in cui, tra incomprensioni, frustrazioni, pulsioni di vita e di morte, appaiono personaggi afflitti dal bisogno d’amore e altri per i quali l’amore non basta, genitori che si scontrano riguardo al modo di interpretare il loro ruolo e sorelle in lotta per lo stesso uomo.

I quadri, tutti slegati tra loro, si susseguono, quasi a formare una serie di variazioni sul tema delle relazioni familiari e dei rapporti interpersonali.

Lo spettatore è chiamato a interrogarsi di fronte alle proprie emozioni, empatizzare o meno riguardo alle scelte dei personaggi e a vivere l’angoscia o l’assurdità delle situazioni rappresentate.

OSTACOLI INVISIBILI

In scena

Larissa Bagni, Monica Bigazzi, Lucia Calloni, Myriam Camerlingo, Marco Caneschi, Samuele Corsi, Alessia Crifasi, Annalisa Di Muzio, Fabiana Nencini, Giada Parigi, Stefania Prosperi, Larisa Spasskaya, Cristina Zanieri

Regia

Claudio Benvenuti

Ingresso 5€

Info e prenotazioni 370 3687878

www.quaranthanateatro.it

Fonte: Ufficio stampa