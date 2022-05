Pallavolo I'Giglio Under12: è matematico il primo posto nel girone

Ad una giornata dalla fine del campionato la squadra guidata da Elena Furiesi ottiene il primo posto matematico del girone.

Anche se non sancito da una vittoria, si tratta di un grande traguardo per le nostre bimbe e dimostra tutto il loro impegno durante questo anno!

Come abbiamo detto purtroppo non c'è stata la vittoria della trasferta a Poggibonsi. Un po' fuori fase forse per l'orario inconsueto, le nostre sono andate subito sotto di due set seppure con poco scarto nei parziali. Tuttavia c'è stata la reazione richiesta da allenatrice e pubblico che, sapendo l'importanza di quell'unico punto, non hanno mai smesso di incitare la squadra.

Le bimbe hanno vinto di larga misura l'ultimo set e hanno sancito quello che è stato un ottimo campionato con il primo posto matematico del girone. Nonostante manchi ancora una gara è d'obbligo fare i complimenti a questa squadra per la tenacia, la grinta e i miglioramenti dimostrati durante tutto l'anno, portandosi a casa un bagaglio di 3 vittorie su 5 partite e 11 punti totali (per ora).

Per quanto ci siano già stati alcuni festeggiamenti resta ancora una partita da giocare, un'ultima trasferta che vedrà l'U12 in campo il 29 maggio a Montelupo Fiorentino. Riusciranno a chiudere col botto? Noi, senza ombra di dubbio, siamo già molto fieri di loro!