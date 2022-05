Rifiutato in discoteca perché ubriaco, torna con un coltello e minaccia i buttafuori

Si era presentato di fronte alla discoteca in stato di ubriachezza ed era stato respinto, poi è giunto con degli amici mostrando un coltello e minacciando di morte i buttafuori, Per questo un 25enne albanese è stato denunciato dallapolizia dopo un inseguimento partito da una discoteca in via Sassetti a Firenze alle 3.30 della scorsa notte. La polizia lo ha denunciato per minacce aggravate, tentate lesioni e porto abusivo di oggetto per offendere. Sempre la notte scorsa intervento di un'altra volante, verso le 2, in via delle Terme dove un americano ubriaco aveva dato in escandescenze e ha tirato dei colpi contro la vettura di una guardia giurata.