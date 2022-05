Ritrovato ciclomotore per disabili rubato, a bordo c'erano due minorenni di 9 e 13 anni

Un ciclomotore elettrico per disabili, rubato nel pomeriggio di domenica a Greve in Chianti, è stato ritrovato dai carabinieri. I militari si sono messi alla ricerca del mezzo subito dopo la denuncia di furto. Dopo poche ore il ciclomotore è stato notato da un carabiniere, in giro per le strade di Greve, con a bordo due minorenni di 9 e 13 anni, entrambi non imputabili perché minori di 14 anni. Da quanto emerso, a fornire il mezzo ai due sarebbe stato un altro minorenne, che avrebbe raccontato essere della sua nonna.

Il ciclomotore elettrico è stato recuperato e immediatamente restituito al proprietario, in quanto indispensabile per le quotidiane esigenze di circolazione. Del fatto ne è stata subito informata la Procura dei Minorenni di Firenze, che ha coordinato le attività.