Sociale, corso Co&So per motivare gli adulti ad acquisire nuove competenze

I professionisti dell’educazione hanno aggiornato le loro competenze grazie a "Comp-Up", progetto europeo promosso da Co&So. Gli operatori delle cooperative affiliate al Consorzio Co&So hanno partecipato alle attività di "Comp-Up - Motivare gli adulti a migliorare le loro competenze di base", un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea nel settore dell’Istruzione degli adulti, che in Italia è stato promosso dal Consorzio Co&So di Firenze e che si è svolto anche in altri 5 paesi europei: Austria, Polonia, Romania, Spagna e Svezia.

"Secondo il 'PIAAC Survey of Adult Skills' (ovvero l'indagine sulle competenze degli adulti) un numero significativo di cittadini europei adulti ha difficoltà con la lettura e la scrittura di base, oltre che con il calcolo. Inoltre, la mancanza di competenze digitali tra questi adulti è un problema che vale la pena considerare in quanto agisce come ulteriore svantaggio nelle loro vite quotidiane", afferma Patrizia Giorio, direttore dell’area Progettazione europea del Consorzio Co&So. E aggiunge: "L’obiettivo principale del progetto è stato quello di aumentare la motivazione di persone adulte scarsamente qualificate a prendere parte ad attività di istruzione e formazione e di migliorare le loro competenze alfabetiche, matematiche e digitali grazie alla realizzazione di alcuni workshop motivazionali".

Il progetto "Comp-Up" si è svolto da novembre 2019 e si è concluso nel marzo 2022, coinvolgendo oltre 350 operatori a livello europeo. Si è articolato in varie fasi: inizialmente sono stati raccolti e analizzati progetti e strumenti, a livello europeo e nazionale, per la valutazione delle competenze di base e, tramite la metodologia del focus group, sono state analizzate le lacune nelle competenze degli educatori dei paesi coinvolti nel progetto. Quindi sono state fornite le giuste competenze ai professionisti per motivare gli adulti scarsamente qualificati a migliorare le loro capacità. Come? Attraverso un percorso formativo, seminari interattivi online e fornendo strumenti, strategie e risorse motivazionali (il cosiddetto Toolkit motivazionale). In questo modo è stato possibile creare una rete europea, oltre che locale, di professionisti che usano le stesse metodologie.

A Firenze i focus group e la formazione pilota (svolti online a causa della pandemia) hanno visto la partecipazione di educatori che lavorano nei percorsi del Reddito di cittadinanza, assistenti sociali, tutor per l’inserimento lavorativo, psicologi, coordinatori dei servizi e altre figure che fanno parte della rete Co&So. Durante il percorso formativo, alcuni materiali del Toolkit motivazionale sono stati utilizzati per le attività relative alla richiesta del Reddito di cittadinanza e grazie a tali materiali sono state fornite ai partecipanti le competenze su come prepararsi per un colloquio di lavoro. Nei workshop motivazionali, in totale, sono stati coinvolti 75 adulti con basse qualifiche a livello europeo.

Il progetto ha contribuito al potenziamento delle competenze degli educatori che lavorano con persone adulte tramite le conoscenze e le competenze necessarie per un maggiore coinvolgimento delle persone con un basso livello di istruzione nell'educazione permanente attraverso un'efficace sensibilizzazione, orientamento e motivazione.