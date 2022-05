Torna al Parterre il Merc'ANT di primavera

Ritorna puntuale, nella Sala dei Marmi del Parterre in Piazza della Libertà a Firenze, il Merc’ANT di Primavera: si apre venerdi 20 maggio dalle 15 in poi e si prosegue sabato 21 e domenica 22 con orario 10-13 e 15-19. Sarà un’edizione tutta proiettata verso l’estate con tanti prodotti esclusivamente nuovi di stagione come borse, accessori, abbigliamento, scarpe, biancheria per la casa, profumeria, bigiotteria e prodotti enogastronomici.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Firenze e della collaborazione del Quartiere 2, vede tra le tante aziende che hanno deciso di aderire: il Biscottificio Belli, Tenuta di Capezzana, Podere Campriano, Tenuta l’Ugo, Famiglia Nunzi Conti, Michele e Giovanni Bertini, Tessilarte, Vera Road, Saponerie Mario Fissi, SAF (Saponificio Artistico Fiorentino), Dr. Vranjes, Lorenzo Villoresi, Ludovico Manenti-Proraso e molti altri. Si ringrazia inoltre Gamba Facility Magement S.p.A. che ha offerto la sanificazione della stanza dove si svolgerà l’evento.

Il ricavato dell’ iniziativa andrà interamente a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in 11 regioni italiane tra cui la Toscana e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologhe.

Fonte: Ufficio Stampa