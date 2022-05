Sabato 21 maggio torna la Festa Ecologica a Ponsacco.

Un’intera giornata dedicata all’ambiente presso il Parco Urbano all’insegna del divertimento e della sensibilizzazione verso l’ambiente e la biodiversità. Lungo il lago saranno presenti espositori e artigiani all’insegna della valorizzazione dei prodotti locali.

Un evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Eliantus, la Compagnia Sabot, le associazioni Buon Pro APS e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Sponsor dell'iniziativa la Cesvot ed Ecofor.

La Festa inizierà la mattina con i volontari delle associazioni impegnati nella pulizia di alcune zone verdi nei pressi del lago il Cavo.

Alle 11:00 Villa Elisa aprirà le porte alla mostra fotografica “Attimi di Natura” dei fotografi Valter Bernardeschi, Massimo Bottoni, Mario Cioni e Alessandro Salvini. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni, negli orari di apertura della Biblioteca, fino al 10 giugno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, si alterneranno conferenze su tematiche ambientali, intrattenimento con musica e bolle. Sarà presente un’area per bambini con tante attività, tra cui la costruzione di aquiloni con materiali di riciclo.

Alle 16.30 l’Associazione Nazionale Carabinieri farà una dimostrazione di salvataggio in acqua con i cani addestrati.

Grande ospite di questa edizione è Willy Guasti, fondatore del canale Zoosparkle e youtuber con 36.2 mila follower, seguito e amato soprattutto dai più giovani. Un ragazzo che ha fatto della sua passione per gli animali un lavoro e che, attraverso il suo canale, parla degli animali, lasciando i suoi spettatori stupiti con numerose curiosità.

Ci parlerà di estinzioni passate e presenti incantando grandi e piccini.

Sarà possibile fare pic-nic sui prati, dal pranzo alla cena, anche con la possibilità di prenotare la propria box allo stand del ristorante Sto da Bio, che sarà presente con tutti si suoi ottimi prodotti e farà servizio bar per tutta la giornata.

“Torniamo a parlare di ambiente e di biodiversità e lo facciamo in una location preziosa per Ponsacco, il Parco Urbano, uno dei polmoni verdi della nostra città frequentato giornalmente da molte persone e location di numerose attività” - commenta la Sindaca Francesca Brogi- “ringrazio le associazioni che hanno reso possibile questo evento e che ogni girono sono impegnate sul territorio per l’ambiente”.

Prosegue l’Assessore all’Ambiente Roberta Lazzeretti “Mi associo anch’io ai ringraziamenti perché il mondo associativo è un bene prezioso. Insieme a loro daremo vita ad una giornata molto importante per sensibilizzare adulti e bambini su temi importanti per il futuro di tutti noi. E lo faremo divertendoci, grazie anche alla straordinaria presenza di Willy Guasti”

