Ubriaco alla guida del monopattino passa col rosso, denunciato

Si è messo alla guida di un monopattino nonostante fosse ubriaco ed è passato con il rosso, fermato e denunciato dalla Polizia Municipale a Firenze.

Il fatto risale a domenica sera. Intorno alle 22.20 la pattuglia stava transitando sull’auto di servizio in via Fra’ Bartolommeo quando ha notato un monopattino elettrico passare con il semaforo rosso all’incrocio con via Leonardo Da Vinci.

Gli agenti hanno raggiunto il veicolo, che procedeva a zig zag occupando la corsia opposta e facendo manovre pericolose apparentemente a causa dello scarso controllo del mezzo da parte del conducente, all’incrocio tra via Giacomini e piazza Savonarola.

La pattuglia si è affiancata con l’auto al monopattino intimando all’uomo alla guida di fermarsi; per tutta risposta il conducente ha accelerato bruscamente tanto da urtare quasi il marciapiede per poi scendere barcollando dal monopattino mentre ancora si muoveva.

L’uomo, 42enne cittadino peruviano, è stato sottoposto prima al pre-test dell’alcol e successivamente all’etilometro che ha riscontrato un tasso alcolemico di oltre cinque volte il limite di legge (2,55 g/l).

Per l’uomo è scattata la multa per transito con il semaforo rosso a cui si aggiungerà la denuncia per guida in stato di ebbrezza; il monopattino è stato sequestrato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa