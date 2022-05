Via della Costituzione: partiti stamani i lavori di risanamento della pavimentazione stradale

Sono partiti stamani i lavori di risanamento e asfaltatura in via della Costituzione, nella corsia preferenziale degli autobus, per una lunghezza di circa 150 metri da corso Gramsci verso la scuola primaria Collodi.

L'investimento del Comune per questa opera ammonta a circa 80 mila euro e fa parte dell'accordo quadro da 900.000 euro portato avanti nel 2021 e al quale si sono aggiunti anche altri interventi.

Intanto si è concluso l'intervento di bitumatura in via Atto Vannucci nel tratto di circa 100 metri dall’incrocio con corso Silvano Fedi verso piazza Treviso: manca solo la sistemazione della segnaletica orizzontale e la strada sarà riaperta, presumibilmente, da domani, mercoledì 18 maggio.

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pistoia spiega che le due strade, via Atto Vannucci e via della Costituzione, risultavano particolarmente degradate per la presenza di alcuni avvallamenti causati dall’intenso traffico veicolare degli autobus. L'obiettivo è di rendere la viabilità sicura e funzionale alla circolazione. A beneficiare di questi due interventi saranno anche i cittadini che abitano lungo queste strade: il nuovo asfalto permetterà di rendere la viabilità più silenziosa.

I lavori in via della Costituzione prevedono la ricostruzione degli strati di conglomerato bituminoso anche profondi e la posa di una membrana impermeabile georinforzata per una vita più estesa dell’infrastruttura, dopodiché sarà sistemato l'asfalto fonoassorbente. La decisione di eseguire un intervento così in profondità è stata presa a seguito delle verifiche svolte nei mesi scorsi da una ditta specializzata incaricata dal Comune.

Per permettere i lavori, la sola corsia riservata agli autobus resterà chiusa fino al 26 maggio, salvo che le condizioni degli strati inferiori della pavimentazione non permettano di effettuare un intervento meno profondo. L'altra carreggiata rimarrà, invece, aperta alla circolazione delle auto e sarà temporaneamente utilizzata dagli autobus come viabilità alternativa.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa