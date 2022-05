Wired Next Fest 2022, il programma musicale a Firenze

Il primo appuntamento del Wired Next Fest 2022,il più importante festival italiano a partecipazione gratuita, si terrà a Firenze, a Palazzo Vecchio, sabato 28 maggio, dalle 9:30 alle 19:30, all’interno dei magnifici spazi del Salone dei Cinquecento e della Sala D’Arme. Come da tradizione, durante la giornata non mancheranno gli incontri e le interviste con alcuni dei protagonisti della scena musicale, oltre al format “musica e parole”, dove alcuni brani eseguiti dal vivo si alterneranno alle riflessioni con gli artisti.

Il Wired Next Fest è una manifestazione di profilo internazionale, promossa da Wired Italia e il Gruppo Condé Nast in collaborazione con il Comune di Firenze, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e celebrare l’innovazione, la tecnologia e l’eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro paese.

Il tema dell'edizione di quest'anno è "Il Futuro della Democrazia", raccontato attraverso incontri, panel e performance con personaggi di rilievo del panorama culturale, economico e politico, nazionale e internazionale. In estrema sintesi, durante la giornata si cercherà di esplorare e descrivere come le tecnologie digitali stiano avendo un grande impatto sulle democrazie di tutto il mondo, sulla cultura e sui processi di globalizzazione, rimettendo in discussione e trasformando gli attuali sistemi di governance, nel pubblico e nel privato. Dinamiche di cambiamento e trasformazione globale rispetto a cui il ruolo proattivo dell'industria culturale e della ricerca artistica acquista un ruolo centrale.

Nella serata di venerdì 27 maggio, un evento speciale anticiperà il tema e l’apertura del Wired Next Fest: il Sindaco Dario Nardella incontrerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio i giovani fiorentini che saranno maggiorenni nel 2022, un momento per celebrare l'acquisizione della cittadinanza italiana e la pienezza dei diritti civili e politici. Per l’occasione, i ragazzi potranno assistere a una performance inedita del compositore tedesco Niklas Paschburg, creatore nelle sue composizioni pianistiche di suoni ipnotici e atmosfere cinematiche, con un intrigante aroma pop. Dopo il successo di critica e pubblico dell’esordio "Oceanic" del 2018, l’artista conferma le aspettative con il suo ultimo album “Svalbard”, un lavoro che, come il precedente, conferma la grande capacità del giovane compositore di tradurre il luogo in musica. Un disco ricco di riflessione ed energia, in perfetto equilibrio tra musica elettronica, ambient e neoclassica, con echi e suggestioni che ricordano le architetture sonore di artisti come Moderat, Nils Frahm e Max Richter.

Sabato 28 maggio il palco del Wired Next Fest ospiterà tre dei principali protagonisti della musica italiana di oggi per parlare di ricerca artistica ed evoluzione dell’industria creativa: Gemitaiz, Hell Raton e Sick Luke. Davide De Luca, in arte Gemitaiz, è un rapper e un produttore discografico, uno dei massimi esponenti dell’hip hop italiano. Il 13 maggio è uscito il suo nuovo album intitolato “Eclissi”, un progetto discografico che arriva a quattro anni di distanza da "Davide", ultimo album in studio certificato con il triplo disco di platino. In collegamento da New York, invece, Hell Raton, rapper, talent scout, direttore artistico, creativo e fondatore, insieme a Salmo e Slait, di Machete Empire Records, nonché uno dei giudici delle edizioni 2020 e 2021 di X Factor, per raccontare le connessioni, le potenzialità e le sinergie tra il mondo della musica e del gaming. Infine, Luca Antonio Barker, in arte Sick Luke, uno dei più giovani e prolifici multi-platinum producer e rapper d'Italia. Sin da giovanissimo inizia a produrre basi per numerosissimi rapper americani e italiani, diventando oggi uno dei producer più ascoltati d’Italia.

Oltre alle parole, la musica. Come tradizione torna al Wired Next Fest il format “musica e parole”, in cui le riflessioni degli artisti saranno alternate all’esecuzione dal vivo di alcuni dei loro brani più famosi. Tra i protagonisti della giornata: Willie Peyote, cantante e rapper italiano, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano “Mai dire mai (la locura), che ha pubblicato in queste settimane il suo nuovo album “Pornostalgia”; Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, rapper italiano, il cui nuovo disco “Sirio” è in cima alle classifiche di vendita italiane; Margherita Vicario, musicista e attrice che dopo il successo dell’ultimo album “Bingo” ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Astronauti” per lanciare il suo tour estivo; Linda Feki, in arte LNDFK, musicista, cantante e compositrice di origini napoletane e arabe che ha pubblicato nel 2022 “Kuni”, un album rivelazione prodotto da Dario Bass su amore e morte che si muove tra jazz contaminato, neo soul e hip hop. La sua musica è stata definita da Rolling Stone “la musica italiana di domani suonata oggi”; Mattia Falcone, in arte Mattak, giovane e talentuoso rapper di origini svizzere che, dopo il successo di pubblico e critica dell’album di esordio “Riproduzione Vietata”, è stato inserito da Amazon Prime nella playlist “BLACKTHROUGHT ITALIA – la musica del futuro” e selezionato all’interno della stessa tra i 3 artisti “spotlight” dell’anno; la compositrice Kety Fusco, la regina dell’arpa elettronica, che attraverso effetti e pedalini trasforma l’immagine classica dello strumento in un generatore di suoni e melodie elettroniche senza confini. Grande appassionata di horror (non a caso la sua performance anticiperà l’incontro tra i registi pluripremiati Gabriele Mainetti e Roberto De Feo), le sue performance sono protagoniste di numerosi festival internazionali di musica jazz, classica e contemporanea, tra cui il Montreux Jazz Festival di cui sarà ospite il prossimo giugno.

Dopo l’appuntamento fiorentino, il Wired Next Fest tornerà a Milano il prossimo autunno, il 7 e l’8 ottobre presso la Fabbrica del Vapore.

Fonte: Ufficio Stampa