Al Let's Festival di Castelfranco arrivano cmqmartina, Memento e Darrn

Tempo di nuovi annunci per LET'S FESTIVAL di cui è in programma la terza edizione il 22 e 23 luglio 2022. Nel cielo dell'Orto di san Matteo sono pronte a brillare anche le stelle di cmqmartina, Memento e DARRN che si aggiungono ai BNKR44, già confermati.

LET'S FESTIVAL 2022 sarà un avvenimento speciale poiché, dopo l'esperimento “OLTRE.TUTTO LET'S” dello scorso anno e lo slittamento del 2020, il ritorno alla formula originaria, che coniuga musica live, street food, drink e un'area dedicata alle arti figurative, quest'anno sarà impreziosito dalla collaborazione con Musicastrada, un'assoluta autorità nell'organizzazione di eventi musicali (e non solo) sul territorio (e non solo).

cmqmartina

cmq ha poco più di vent’anni e vive a Monza, e poco importa se non è Milano. cmq è cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie, che alla fine non è molto tempo fa. Ha scoperto i Beatles e subito dopo Franchino, che l’hanno cambiata dentro. cmq ora ha due dischi all’attivo, 130mila followers e oltre 10 milioni di streams, che cmq non sono male per chi ha appena cominciato. cmq non rinnega nulla, di solito. E cmq, cmqmartina si scrive tutto minuscolo.

MEMENTO

Memento è un giovane cantautore del 2002. Cresce ascoltando Led Zeppelin e Pink Floyd. Si iscrive all’indirizzo musicale, dove a 11 anni inizia gli studi di chitarra: qui fiorisce il suo amore per la musica che continua a coltivare nel tempo, dalla cameretta ai centri sociali, dove suona per diversi progetti. Nel dicembre del 2020 esce per Asian Fake il suo EP d’esordio “Memento Non Ha Paura Del Buio”, contenente il singolo “Tu Non Lo Sai” in collaborazione con Rodrigo D’Erasmo. A luglio del 2021 pubblica il progetto “Oceano/Vipera”, due brani complementari tra loro che affrontano il tema della solitudine, prodotti rispettivamente da Mr. Monkey e Amanda Lean & not for climbing. A Maggio 2022 esce ACQUADOLCE il suo primo disco che contiene 10 brani che ospitano anche collaborazioni di artisti come gli Eugenio In Via Di Gioia, Nio e Guido Cagiva.

“ACQUADOLCE è il mio primo disco, il mio primo amore, il mio primo viaggio. È una valle magica, invisibile, inesistente e atemporale. Un posto che ospita emozioni, sensazioni ed esperienze che solo qui possono essere vissute - racconta Memento - Un luogo personale e intimo, dove però chiunque può riflettere, riscoprirsi e incontrarsi”.

DARRN

DARRN (letto “Dàrren”) è il progetto di Dario Schittone, classe ‘97. DARRN nasce e cresce a Roma, città che ha un ruolo chiave nella definizione del progetto. È nella Capitale infatti che avviene l’incontro con il duo di produttori STANZASX, aka Cristian e Dennis, con cui Dario condivide l’approccio alla musica e la creazione dell’atmosfera sonora che caratterizza DARRN: cantautorato, pop d’avanguardia ed elettronica si uniscono, dando vita a qualcosa di unico che attira subito l’attenzione del pubblico e di artisti affermati come Gemitaiz, Venerus, MACE ed Ernia. Dopo aver pubblicato su YouTube alcuni brani, DARRN viene notato da Asian Fake e a inizio 2019 pubblica il primo brano ufficiale “YODEL”, seguito da “VERME”-contenuto in ZEROSEI, l’albumdei produttori multiplatino Frenetik&Orang3- e dall’EP “MUSICA DA CAMERA”. Il più recente progetto è “CHIMICA”, che vede la partecipazione di Venerus e Gemitaiz in due diverse tracce dell’EP. Nel 2021

Dario si trasferisce a Milano, inaugurando così un nuovo capitolo del percorso. DARRN è oggi un progetto solista, che ha in Cristian e Dennis i propri producer di riferimento, pur aprendosi a collaborazioni e variazioni finora inedite. “Ginepro” è il primo singolo di questo nuovo percorso, uscito il 22.04 per Asian Fake.