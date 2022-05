Borgo San Lorenzo "Autism Friendly": incontro formativo per commercianti

Cosa si può fare per rendere più accogliente e inclusivo il proprio esercizio commerciale? Come si accoglie nel proprio negozio una persona con un disturbo dello spettro autistico?

Questo il tema del corso di formazione che si terrà il prossimo 30 maggio nella saletta Pio La Torre aperto gratuito per tutti gli esercenti del Comune di Borgo San Lorenzo.

Il corso è il primo evento del progetto "Borgo Autism Friendly" voluto e sostenuto dall’Amministrazione di Borgo San Lorenzo, scritto e presentato al Comune dalla Dottoressa Adriana Poli Educatrice Professionale e Pedagogista clinica, autrice della Tesi "Città Autism Friendly: vivere la città da un nuovo punto di vista", che condurrà l’incontro del 30 maggio.

A coloro che parteciperanno verrà fornito un adesivo di riconoscimento, contenente il logo identificativo del progetto. Il contrassegno potrà essere esposto alla porta o alla vetrina del proprio negozio che verrà qualificato come inclusivo.

Il logo del progetto sarà realizzato e donato dai ragazzi e le ragazze di Proforma.

Il progetto Borgo Autism Friendly riguarda un insieme di azioni volte a rendere il nostro territorio e la nostra comunità maggiormente inclusiva.

L’iniziativa del 30 maggio è stata condivisa con le associazioni di categoria che hanno accolto positivamente l’iniziativa in virtù anche del fatto che si sono messe a disposizione per dare al progetto un sostegno concreto.

L’Assessora ai Diritti alla Persona di Borgo San Lorenzo si dice soddisfatta di poter dare il via a questo progetto di grande valore, che si aggiunge ad altri in via di realizzazione che riguardano l’inclusione delle persone con diversa abilità, una priorità per l’Amministrazione.

Aggiunge che Borgo Autism Friendly vede il coinvolgimento di diversi attori e che questo è senza dubbio il punto di forza di questo progetto. Ringrazia la Dottoressa Adriana Poli, l’Agenzia formativa Proforma per la loro generosità e il loro entusiasmo, le associazioni di categoria per aver accolto e sostenuto e la Consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili per il supporto.

Per partecipare al corso del 30 maggio è necessario iscriversi al link https://forms.gle/H5t9XSAiWuei4udh9

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa