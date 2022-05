Cento anni di Ugo Tognazzi, a Prato incontro con Ricky Tognazzi

Venerdì 20 maggio presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato (dalle ore 15 alle ore 18.30) va in scena un evento speciale per ricordare i cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, promosso dal Prato Film Festival. Guest star dell’incontro il figlio Ricky Tognazzi, a sua volta attore e regista, e autore del documentario (che sarà proiettato durante l’incontro) Tognazzi. La voglia matta di vivere, realizzato proprio a celebrazione dei cento anni dalla nascita del padre, nonché del libro Ugo - La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, scritto insieme ai fratelli Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, oltre che regista di film tra cui Ultrà, La scorta, Vite strozzate, Pietro Mennea – La freccia del Sud, e molti altri ancora.

L’evento sarà l’occasione per ricordare e celebrare lo straordinario attore, uomo di cinema, teatro e spettacolo, che ha segnato la storia del cinema interpretando decine di pellicole indimenticabili tra cui Il federale, I mostri, La grande abbuffata, Amici miei, Il vizietto, e moltissime altre, e per tracciarne un ritratto più intimo e personale, attraverso gli occhi di chi, come Ricky Tognazzi, lo ha visto anche come padre e amico. Durante l’incontro Ricky Tognazzi riceverà una targa da parte di TiberPack, azienda sostenitrice del festival, consegnata direttamente dall’amministratore delegato Maurizio Ceci.

Conduce l’incontro, ad accesso libero, il giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno. Previsto anche un saluto di benvenuto da parte del sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Con questo appuntamento (che vede il prezioso contributo e patrocinio di CNA Toscana Centro, del PIN – Polo universitario “Città di Prato”, di Manifatture Digitali Cinema Prato, Fondazione Sistema Toscana, Convitto Nazionale “Cicognini” e Assessorato alla Cultura del Comune di Prato) si chiude il ciclo di incontri sul cinema promossi dalla manifestazione ideata e diretta da Romeo Conte per celebrare il suo decennale, che hanno visto intervenire numerosi ospiti del mondo del cinema, che hanno incontrato gli studenti e gli appassionati di cinema al PIN – Polo universitario “Città di Prato” e a Manifatture Digitali Cinema Prato. Dal 30 Giugno al 3 Luglio, spazio infine all’edizione live del Prato Film Festival che andrà in scena presso l’Arena estiva del Castello dell’Imperatore, con quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e incontri con le guest star.