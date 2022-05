Centri estivi di luglio, come iscriversi a Cerreto Guidi

La richiesta per i centri estivi 2022 organizzati dal Comune di Cerreto Guidi, può essere presentata dal 25 maggio al 12 giugno prossimi.

I centri estivi si svolgeranno, invece, dal 4 al 29 luglio, nella fascia oraria compresa fra le ore 8,00 e le ore 17,00, con la possibilità di scegliere le settimane desiderate. Sono previsti i servizi trasporto e mensa.

I centri estivi si rivolgono ai bambini residenti nel Comune di Cerreto Guidi o, se non residenti, che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la Scuola dell’Infanzia o la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi.

Le sedi di svolgimento sono le scuole presenti sul territorio comunale che verranno comunicate successivamente in base alla fascia di età e al numero degli iscritti.

I centri estivi prevedono lo svolgimento di attività laboratoriali, ludiche, motorio/sportive, compiti per le vacanze, uscite in ambienti naturali e nel contesto rurale. Il programma dettagliato verrà consegnato ai genitori prima dell’inizio delle attività.

Per effettuare la richiesta, è necessario collegarsi al seguente link: https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

L’autenticazione per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, refezione scolastica, asilo nido ecc…) dovrà avvenire tramite l'identità digitale SPID, oppure utilizzando la CIE Carta d'Identità Elettronica o con la CNS Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria).

La registrazione alla piattaforma SIMEAL è necessaria non solo per inviare la richiesta, ma anche per visualizzare gli avvisi di pagamento e procedere al pagamento degli stessi. Sulla stessa piattaforma saranno inoltre disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare i pagamenti tramite pagoPA.

Si ricorda, infine, che le tariffe (rimaste invariate) vengono calcolate in base all’ISEE.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa