Centro destra per Montelupo: "Aumenti Tari per incapacità amministrative"

Nella giornata di ieri doveva riunirsi l’Assemblea dei sindaci dell’Ato Toscana Centro per ratificare in buona sostanza aumenti tariffari relativi al servizio di smaltimento della nettezza urbana, e le preannunciate turbolenze hanno prodotto il rinvio a venerdì prossimo.

In buona sostanza si profila una lievitazione della TARI ben oltre i numeri già deliberati lo scorso anno e spalmati su più esercizi finanziari fino al 2023.

Si parla infatti di extracosti che rischierebbero fin dall’esercizio corrente di generare aumenti tariffari almeno all’8% in luogo del 6,6% già previsto, e conguagli di fine anno onerosi, sia per l’utenza domestica che per le imprese.

Il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo, oltre a chiedere formalmente al Sindaco che l’approvazione delle tariffe sia preceduta dall’audizione di un rappresentante di Alia che ne illustri la natura, perché un consesso istituzionale non può limitarsi a ratificare situazioni contabili non improntate alla massima trasparenza cognitiva.

Noi chiediamo che gli amministratori di sinistra del nostro e dei comuni dell’area Empolese Valdelsa non si limitino ad enfatizzare la virtuosità dell’utenza impegnata nel favorire la raccolta porta a porta , non solo non premiata , ma addirittura vessata da inasprimenti tariffari a suo carico, dovuti alla chiara incapacità del management e dei vertici politicamente monolitici di programmare e gestire in modo oculato

Fonte: Ufficio Stampa