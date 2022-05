Centro Zerosei partecipa a Fiera Didacta Italia

Dal 20 al 22 maggio 2022 alla Fortezza da Basso di Firenze si svolgerà la quinta edizione di ‘Fiera Didacta Italia’, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione nel mondo della scuola, rivolto a docenti, dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia.

A ‘Didacta’ partecipa anche il Centro Zerosei del Comune di Empoli portando il proprio contributo: appuntamento nel pomeriggio di sabato 21 maggio 2022 dalle 14 alle 16, con un workshop dal titolo “Intrecci di relazioni nello 0-6”. Il wokshop rientra nel dipartimento 0-6 della Fiera ed è destinato a tutti coloro che si occupano a vario titolo di servizi educativi.

‘Fiera Didacta Italia’ presenta un programma scientifico coordinato da INDIRE e coinvolge le più rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e della formazione, insieme ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Partecipare a uno degli eventi più importanti e prestigiosi per quanto riguarda il mondo dei servizi educativi e della scuola rappresenta per l'amministrazione un elemento di grande soddisfazione. Il Centro Zerosei è un modello che richiede grande capacità e competenza professionale, di cui andiamo molto fieri. L'esperienza, ormai oltre che trentennale, di un progetto unico per l'età 0-6 vede Empoli all'avanguardia nel panorama regionale, ha commentato la sindaca di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa