'Che il Ciel ci aiuti' al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Uno spettacolo comico, spontaneo, divertente. Interpretato da attori non professionisti, ma che hanno saputo infondere tutto il loro entusiasmo e la loro passione. Sono gli attori della Compagnia “Contrad’Arte” che domenica 22 maggio 2022 – dopo un digiuno dalle scene durato tre anni - presentano al Teatro del Popolo “Che il Ciel ci aiuti”, simpatica commedia che vede protagoniste delle sorelle che si scoprono tali solo alla morte del padre, in particolare alla lettura del Testamento.

Prodotto da Trivia Aps (testo di Michele Cucchiara in collaborazione con Gabriele Fontanelli e Carlo Campinoti), lo spettacolo si sviluppa intorno alle vicende originate da un’eredità, che induce le figlie ad utilizzare vari escamotage e a non disdegnare metodi poco ortodossi per accaparrarsi il lascito del padre, un artista che avrebbe realizzato quadri di un certo valore. Dopo alcuni episodi, la trama entra nel vivo quando le sorelle vengono a sapere che uno di questi quadri si troverebbe all’interno di una casa abitata da una famiglia mafiosa, composta da un famoso boss e da sua moglie, un personaggio alquanto bizzarro. Nel cercare di recuperare il quadro, le sorelle scoprono a questo punto che l’opera è finita all’interno di un convento. Cercheranno quindi, con astuzia, di penetrare al suo interno per tentare di rubarlo.

Pronto dal 2020 e rinviato a causa della pandemia, lo spettacolo – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - segna il ritorno sulla scena della Compagnia “Contrad’Arte”, nata nel 2016 per iniziativa di Michele Cucchiara quando ricopriva la carica di Presidente del Palio. “Sei anni fa – ricorda Michele Cucchiara – chiesi alle varie Contrade se avevano persone disposte a recitare, e nacque così questa compagnia, che con il passare degli anni è molto cresciuta, diventando un gruppo variopinto, composto da persone di tutte le età: il più giovane ha quindici anni e il più anziano settanta. Nella realizzazione di questo spettacolo abbiamo messo tanto entusiasmo e abbiamo voluto inserirci anche una sorpresa finale, che riguarda il futuro della compagnia”.

Lo spettacolo andrà in scena in due orari: alle 18.00 e alle 21.00. Biglietti sono ancora disponibili contattando Michele Cucchiara (cell. 346.6160478) oppure rivolgendosi direttamente ai componenti della compagnia.

Questi i nomi degli attori: Gabriele Fontanelli, Carmelo Di Carlo, Mario Barnini, Fabio Volterrani, Mario Silvestri, Marco Lorenzoni, Carlo Campinoti, Daniela Simoncini, Ilaria Monfardini, Giulia Guerrieri, Bianca Pacchini, Anna Jahelezi, Alessandra Minucci, Sara Barbieri, Silvia Callaioli, Nicoletta Lamanna, Cinzia Rossati, Gabriella Cantini, Clarissa Mari, Sara Mandriani, Elena Ottaviani, Lorenzo Santini, Concetta Maggiore. Regia e sceneggiatura: Michele Cucchiara. Direzione: Ilaria Monzitta. Costumi: Paola Montagnani e Concetta Maggiore. Luci e scenografie: Alessandra Bianchi.