Collaboratore di giustizia e spacciatore: arrestato dai carabinieri di Massa Carrara

Un collaboratore di giustizia, originario del Sud Italia, è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri di Massa Carrara. L’uomo, nel comune toscano per motivi di sicurezza derivati dal suo status, avrebbe condotto appunto attività di spaccio di cocaina. Le manette sono scattate in virtù di una serie di indagini volte alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio apuano condotte dall'agosto 2021 al marzo 2022.