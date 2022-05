Commissione infiltrazioni mafiose, le opposizioni: "Convocare seduta speciale del Consiglio regionale"

Convocare una seduta speciale del Consiglio regionale, per analizzare le relazioni scaturite dai lavori della Commissione d'Inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. È quanto chiedono i consiglieri regionali Elena Meini (Lega), Francesco Torselli (Fratelli d’Italia), Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) e Marco Stella (Forza Italia). In una nota, i consiglieri di opposizione affermano: "Ricordiamo che la discussione sulla delicata tematica era, in realtà, programmata per l’ultimo Consiglio, ma non è stata poi svolta per cause di forza maggiore. Considerata l’importanza dell’argomento - sottolineano Meini, Torselli, Galletti e Stella - pensiamo dunque che non sia possibile differire ulteriormente il naturale confronto in Aula sulle due conclusioni determinate dall’attività dei Commissari".

I consiglieri chiedono, infine, "che si tenga quanto prima la predetta seduta, dandogli il giusto taglio istituzionale e potendo anche convocare eminenti personalità collegate al cruciale tema della lotta alla mafia".