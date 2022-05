Cooperative sociali, presidio Uil a Firenze

"Oggi si è tenuto il presidio promosso dalla UIL FPL e UILTUCS Segreterie Regionali della Toscana che ha visto una ben nutrita partecipazione di delegati del settore delle Cooperative Sociali. Il risultato della partecipazione ci spinge a continuare nella nostra battaglia".

Così Beatrice Stanzani, segreteria regionale UIL FPL Toscana, e Marco Conficconi, segretario generale UILTUCS Toscana, in seguito alla manifestazione che ha avuto luogo oggi a Firenze.

"Battaglia - continuano - volta a chiedere l’esigibilità dei diritti e non privilegi, attraverso la piena applicazione del CCNL Cooperative sociali che prevede un Integrativo Regionale ancora da sottoscrivere. Inoltre abbiamo richiesto formalmente un contratto unico di settore per le Rsa, per parità di diritti ed uguaglianza economica. Abbiamo chiesto alla Regione di farsi carico di ciò, visto che le Cooperative Sociali erogano le prestazioni attraverso il sistema di convenzione, appalto e subappalti di Enti o Aziende pubbliche o private a partecipazione pubblica che hanno esternalizzato tali servizi.

Abbiamo chiesto La Regione Toscana ha preso atto delle nostre richieste e ci comunicherà le iniziative che come Ente intenderà promuovere per sbloccare tale situazione. Abbiamo, comunque, riaffermato la nostra netta posizione di non fermarci nella lotta fino a quando le Centrali Cooperative non sottoscriveranno un adeguato Contratto Integrativo Regionale.

Abbiamo richiesto - concludono - una celere convocazione da parte del Presidente Giani per approfondire l'argomento specifico e rappresentargli il clima di tensione ed esasperazione che le lavoratrici di questo settore stanno vivendo".

Fonte: UIL Toscana - Ufficio Stampa