Dal Keu alla viabilità, nuovo incontro di Forza Italia nell'Empolese Valdelsa

Nuovo incontro tra i dirigenti di Forza Italia dell'Empolese Valdelsa per fare il punto sui tanti temi che interessano il territorio, dal Keu alla viabilità, dalla sanità all'impegno referendario del 12 giugno. Nella sede del partito a Cerreto Guidi, si sono incontrati i consiglieri e i coordinatori dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, insieme a Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale, il coordinatore e il coordinatore vicario provinciale, rispettivamente Paolo Giovannini e Filippo Ciampolini, il consigliere della Città Metropolitana, Paolo Gandola, e Sabrina Ramello, coordinatrice degli 11 Comuni del Circondario.

"Abbiamo pianificato una serie di iniziative sul territorio per promuovere i referendum sulla giustizia - hanno spiegato i dirigenti di Forza Italia -. Come partito, siamo per votare 5 SI'. E' stato poi affrontato nuovamente il tema della strada 429, sia il tratto sotto inchiesta per il Keu, che va bonificato con urgenza, sia il tratto mancante tra Castelfiorentino e Certaldo. Bisogna aumentare la competitività delle sue infrastrutture per permettere lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio. Tra gli altri temi prioritari affrontati, la sanità, con le carenze del 118 e delle Case della Salute che si stanno dimostrando una scatola vuota, con i cittadini costretti a spostarsi per fare esami. E' stata espressa poi la necessità di garantire un potenziamento degli uffici giudiziari di Empoli".