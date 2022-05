Doppia rissa in centro a Lucca, due arresti e due denunce

La polizia di Lucca ha arrestato 2 italiani di 44 e 52 anni, protagonisti di una rissa in Piazza San Michele, per resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 21.30 di ieri è giunta una segnalazione di una violenta lite in Piazza San Michele. Le Volanti e le Nibbio (le moto della Polizia di Stato) hanno trovato poco distanti tre persone sospette, in evidente stato di alterazione.

Due di loro, già durante le fasi dell’identificazione, e poi nelle fasi dell’accompagnamento in Ufficio, hanno opposto una costante resistenza agli agenti che, con non poca fatica, sono riusciti a portare a termine le operazioni, motivo per cui sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, anche in ragione della loro pericolosità sociale. In mattina si svolgerà la direttissima.

In seguito ad accertamenti tramite il sistema di videosorveglianza cittadino, inoltre, è stato visto che due di loro avevano preso attivamente parte ad altra una rissa segnalata la sera precedente nella stessa Piazza San Michele e pertanto venivano denunciati a piede libero. Uno dei fermati è stato invece denunciato perché inottemperante, per ben due volte, al DACUR (Divieto di accesso al centro urbano) emesso dal Questore in seguito ad episodi analoghi. Tutti e tre sono italiani, pluripregiudicati per reati specifici.