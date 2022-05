Il 10eLotto premia la Toscana dove, riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive per 106mila euro. Le due più alte arrivano da Uzzano, in provincia di Pistoia, e Massa, grazie a due 9 Oro da 50mila euro, seguite da un 6 Doppio Oro da 6mila euro messo a segno a Firenze. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall'inizio dell'anno.