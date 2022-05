Finali Nazionali U15 Eccellenza, il girone dell'Abc

Alle Finali Nazionali U15 Eccellenza al via il 29 maggio in Friuli, l’Abc Castelfiorentino affronterà Stella Azzurra Roma, Reyer Venezia e Pallacanestro Varese.

Sono ufficiali i quattro gironi delle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza in programma dal 29 maggio al 4 giugno in Friuli Venezia Giulia, quando le 16 migliori squadre della penisola si affronteranno per il titolo di Campioni Italiani. A seguito del sorteggio avvenuto nella giornata di martedì 17 maggio, l’Abc di coach Alessandro Mostardi è stata inserita nel GIRONE A con Stella Azzurra Roma, Umana Reyer Venezia e Pallacanestro Varese. Un girone di ferro, insomma, ma anche di grande prestigio, che vedrà l’Abc Castelfiorentino scendere in campo a fianco di società così blasonate. Questi gli altri gironi:

· GIRONE B | Etrusca San Miniato, Robur et Fides Varese, Basket School Latina, Scaligera Basket Verona

· GIRONE C | Aquila Basket Trento, Virtus Arechi Salerno, Olimpia Milano, Azzurra Trieste

· GIRONE D | Virtus Pallacanestro Bologna, Pallacanestro Bernareggio, College Basket Borgomanero, Basket Roma

Ancora da definire, invece, le sedi in cui si svolgeranno i singoli gironi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa