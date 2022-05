Gilbarco, in Regione incontro azienda-Fiom

Domani, giovedì 19 maggio, sono state indette 4 ore di sciopero a per permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di Gilbarco Veeder-Root di partecipare al presidio in piazza Duomo in concomitanza dell’incontro in Regione con l’azienda (ore 14).

Questo sarà il primo incontro dopo l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per i 31 lavoratori diretti arrivata il 6 maggio; ai 38 lavoratori somministrati era già stato annunciato che avrebbero smesso di lavorare nello stabilimento in via de’ Cattani dal 30 giugno.

Come Fiom CGIL Firenze chiediamo l’immediato ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l’apertura di un dialogo quanto prima su quale ammortizzatore sociale possa garantire continuità occupazionale anche ai lavoratori somministrati.

Non abbiamo accettato i licenziamenti di Bekaert, non lo abbiamo fatto in GKN, non lo faremo in Gilbarco.

Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia