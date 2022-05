Guida ubriaco e senza patente: denunciato dopo incidente a Pontassieve

È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza l'automobilista di 51 anni che, il 3 maggio scorso in località Molino del Piano, ha sfondato un muretto in zona Pontassieve; nello scontro, l’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi, per venire dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Gli esami sanitari hanno rilevato un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte i limiti di legge, ma i guai non sono finiti qui: la patente era stata revocata nel 2018 e il momento dell’incidente il 51enne ne era sprovvisto. Come giustificazione, l’automobilista ha dichiarato ai carabinieri di aver smarrito la patente esibendo una denuncia di smarrimento presentata presso un'altra Stazione Carabinieri.

Tutto falso e il 61enne è stato denunciato anche per falsità ideologica in atto pubblico.