Incendio a Signa, capannone di prodotti chimici brucia per tutta la notte

Grosso incendio nella notte in un'azienda chimica di Signa, la Rindi. Questa notte si sono alzate grosse fiamme in via Togliatti e sul posto i vigili del fuoco di Firenze sono stati impegnati per quasi tutta la notte. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sarebbero ingenti. Presente la Protezione civile, la Pubblica assistenza di Signa e altri enti di soccorso e le forze dell'ordine. Il sindaco Giampiero Fossi nella nottata ha invitato le persone a non avvicinarsi alla zona industriale. Poi ha riepilogato i fatti con un post su Facebook: "Il terribile incendio a Signa che ha colpito il deposito della Rindi è al momento sotto controllo. I Vigili del Fuoco, arrivati da molte zone della Toscana, hanno bloccato il diffondersi dell'incendio ed hanno cominciato l'opera di spegnimento. Un forte ringraziamento ai nostri pompieri, ai Carabinieri, alla protezione civile e a tutti i volontari impegnati. Non ci sono danni a persone".