Incendio su un camion di rifiuti, tre persone ferite a Ospedaletto

A fuoco un camion dei rifiuti a Ospedaletto di Pisa, in via Stanislao Cannizzaro a Pisa. Il fatto è accaduto nel pomeriggio. Il conducente del mezzo è stato messo in salvo e preso in carico dalla Pubblica assistenza di Pisa e dalla Misericordia di Vicarello. Sono tre le persone rimaste coinvolte: due in codice rosso e una in giallo per inalazione di sostanza tossica non identificata. L'incendio è sotto controllo grazie ai vigili del fuoco di Pisa. Sul posto anche la polizia municipale, Asl Nord Ovest e Arpat per le analisi dell'aria.