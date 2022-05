"Maggio rovesciato", nel borgo di San Miniato risuona la musica dei canti popolari

Sabato 21 maggio San Miniato ospiterà una giornata dedicata ai canti popolari e al Cantar Maggio, all'insegna della socialità, della musica, del divertimento e della cultura. L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Canto rovesciato", nuova realtà culturale nata con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio immateriale tradizionale, quali canti e danze popolari.

Si parte alle 15 alla Biblioteca "Mario Luzi", con Siam venuti a cantar maggio, un laboratorio pratico di tre ore in cui imparare i canti popolari legati al Cantar Maggio e a questo periodo dell'anno. Il laboratorio sarà condotto da Camilla Caparrini, Ilaria Savini e Simone Faraoni, ed è aperto a tutti: per chi vuole cantare, sperimentare il canto corale e conoscere le tradizioni del nostro territorio e del nostro Paese. Costo: 15 euro (più l'iscrizione all'associazione "Canto rovesciato"). Prenotazione obbligatoria.

Alle 18,30 rinnovo della tradizione della questua cantata nella forma di una esibizione festosa ed itinerante per le vie e piazze del centro storico, insieme a tutti i partecipanti al laboratorio.

Alle 21,30 infine, nel cuore segreto di San Miniato, nella splendida cornice dell'oratorio di Sant'Urbano, Buonanotte vaga stella, un concerto tutto dedicato al fiorire, al germogliare, all’amare, al rinascere. Protagonisti i Vincanto, storica formazione dedita alla ricerca e divulgazione del canto popolare italiano, attiva da più di 18 anni, accompagnata dal nuovissimo "Coro rovesciato". Il concerto è aperto e adatto a tutti ed è a ingresso con offerta libera.

L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di San Miniato e realizzato in collaborazione con Pro Loco San Miniato. Prenotazione obbligatoria per il laboratorio, consigliata per il concerto. Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp) www.cantorovesciato.it

Fonte: Ufficio stampa