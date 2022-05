Musica, a Lastra e Montespertoli si celebrano Caruso e Bassi

Sabato mattina, 21 Maggio, presso l'Auditorium al Centro Culturale "Le Corti", si terrà la presentazione del programma degli eventi in occasione delle celebrazioni dei "150 anni dalla nascita di Amedeo Bassi".

L'appuntamento è per le ore 10:30 e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Interverranno il Sindaco Mugnaini, l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli e il viceSindaco di Lastra a Signa, Leonardo Cappellini.

"Sulle tracce di Amedeo Bassi e Enrico Caruso": il primo evento, all'interno dell'importante programma di quest'anno, sarà la mostra documentale "La fanciulla del West" di Giacomo Puccini, tra i tenori, appunto, Enrico Caruso e Amedeo Bassi.

La mostra sarà inaugurata successivamente alla presentazione del progetto che sarà raccontato da: Daniela Brenci, Responsabile alla Cultura, Promozione del territorio, Musei e Biblioteca del Comune di Montespertoli; Silvia Bazoli, in rappresentanza del Museo Villa Caruso di Lastra a Signa; Luigi Viani, in rappresentanza della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca; Francesco Giorgi dell'Associazione Mascarà, organizzatore di Montespertoli Musica Estate e Festival Amedeo Bassi; Melania Minacci per la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e infine Emanuela Barbini di Yume Design.

La mostra documentale pone l'accento sui tenori Enrico Caruso e Amedeo Bassi, dalle personalità forti e molto diverse che hanno arricchito il panorama lirico tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. L'inaugurazione della mostra si terrà al Museo Amedeo Bassi, accanto al centro culturale, ed è ideata e promossa dal Comune di Montespertoli in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa