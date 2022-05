Ospedale di Empoli, blocco H. Entro fine anno i lavori

Un piccolo passettino in avanti per riempire il famigerato blocco H dell'ospedale di Empoli, legato a vecchi e nuovi servizi ma ancora fermo con i suoi 8 piani a fianco del San Giuseppe.

Alcuni giorni fa è stato trovato l'accordo tra Stato e Regione Toscana per i finanziamenti legati alla sanità, tra cui anche i 30 milioni di euro che riguardano il blocco al momento inutilizzato. Il tema era in ballo dal 2019.

Il sindaco Brenda Barnini informa che ieri, assieme al presidente in Consiglio regionale della commissione Sanità Enrico Sostegni, ha fatto visita all'ospedale per parlare del futuro. Ad accogliere la delegazione politica la direttrice del San Giuseppe Silvia Guarducci assieme ai tecnici dell'Asl.

Ecco cosa sarà del blocco H a lavori ultimati: "L’intervento di ristrutturazione renderà nuovamente disponibili circa 12.000 mq di superfici, dove troveranno collocazione il CUP, il Punto prelievi, la Neuropsichiatria Infantile, il Servizio di Psicologia, il Reparto di Oculistica, gli ambulatori di Dermatologia, un Reparto di Dialisi per oltre 40 posti tecnici, il Percorso Donna, un nuovo poliambulatorio capace di accogliere e concentrare servizi già presenti in altre strutture, spogliatoi e servizi per il personale. I lavori previsti comprendono anche la realizzazione di un nuovo corpo scale/ascensori e la sistemazione delle aree esterne con creazione di posti auto di servizio e riservati a categorie protette: con la realizzazione di tale intervento il Presidio San Giuseppe raggiungerà il definitivo assetto degli spazi e servizi con un livello ottimale rispetto alle esigenze dell’utenza".

Barnini ha poi annunciato anche che "nel finanziamento poi è compreso un ampliamento degli spazi del Pronto Soccorso che è assolutamente indispensabile".

L'accordo degli scorsi giorni non significa che domani partiranno i lavori per il blocco H dell'ospedale di Empoli. Molti altri passaggi burocratici sono in coda prima dell'avvio effettivo del cantiere, che è prospettato entro fine 2022.