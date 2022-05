Padel e VIP, la sfida al club di San Miniato

Sfidarsi a padel contro Vincent Candela e un altro vip ancora non annunciato. Questo il torneo Anniversary Padel Vip lanciato al Tennis e Padel Club di San Miniato nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 maggio.

50 coppie si sfideranno per raggiungere le finali ed incontrare i vip. Le finali con i personaggi famosi si svolgeranno domenica pomeriggio.

Tante sorprese per tutti i partecipanti e spettatori. Accesso libero al club per tutti, per permettere agli spettatori di assistere all’evento e passare la giornata a stretto contatto con ex calciatori.

Il primo premio sarà una notte per due persone in junior suite e due ingressi in una spa ad Assisi.