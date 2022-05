Partono gli sfalci lungo le strade di Montespertoli

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha recentemente dato il via al programma di sfalci dell’erba sui cigli stradali del territorio comunale. Per la prima volta da alcuni anni tali interventi non sono più esternalizzati, ma sono eseguiti direttamente dagli operai comunali, adeguatamente formati e dotati della strumentazione necessaria.

L’intento del Comune è quello di riuscire a programmare gli sfalci con maggiore efficacia, ottimizzare le risorse aumentando al contempo la capillarità del servizio. In questo senso, anche al fine di migliorare il decoro urbano e l’estetica del territorio comunale, è stata data priorità alle frazioni di accesso al territorio comunale, rimanendo ferma la divisione di competenze tra Comune e Città metropolitana di Firenze secondo cui al primo spettano gli sfalci sulle provinciali soltanto quando si è all’interno del perimetro dei centri abitati, mentre alla seconda spettano gli sfalci sulle strade provinciali al di fuori da essi.

Il programma di sfalci durerà verosimilmente fino a luglio e sarà progressivamente tarato sulla base delle esigenze dei territori, in modo da minimizzare i disagi per la cittadinanza e gli utenti delle strade. Secondo le segnalazioni pervenute e le esperienze pregresse, una volta terminati gli accessi al territorio comunale si procederà con lo sfalcio dei cigli nelle strade comunali afferenti a vario titolo al versante Fornacette/Polvereto/Lucardo.

La cittadinanza è comunque invitata a segnalare eventuali necessità di sfalcio dei cigli attraverso l’applicazione Municipium, disponibile per Android e iPhone, attraverso cui l’Amministrazione Comunale raccoglie ormai da oltre un anno suggerimenti e richieste di intervento per tutto ciò che a vario titolo riguarda le manutenzioni.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa