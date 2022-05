Patente d'impresa, incontro partecipato a Empoli per gli imprenditori

Si è tenuto ad Empoli nel pomeriggio di lunedì 16 maggio il primo incontro “Patente d’Impresa: da imprenditore/lavoratore a imprenditore” organizzato dalla Studio Commerciale Lolli, in collaborazione con il Network Consulenti Aziendali d'Italia.

Alla presenza di 50 imprenditori, e del relatore Prof. Simone Brancozzi, la serata è stata ricchissima di contenuti unici e speciali dedicata agli imprenditori per parlare dell’abc della gestione d’impresa, della lettura dei dati e soprattutto delle ultime norme della riforma della crisi d’impresa che entreranno in vigore il 15 luglio prossimo. Tutte queste ed altre informazioni sono fondamentali per il futuro dell’azienda.

Patente d’impresa è l’unico corso formativo totalmente gratuito ideato dal Network Consulenti Aziendali d’Italia e dedicato agli imprenditori con l’obiettivo di diffondere cultura aziendale.

Troppo spesso si commette l’errore di gestire la propria impresa guardando soltanto i dati di bilancio, ovvero dati passati. Chi guiderebbe un’auto guardando soltanto lo specchietto retrovisore? Guardare avanti è fondamentale per gestire bene la propria impresa ed evitare crisi aziendali. Il futuro è sempre diverso dal passato ed è per questo che quello che si è fatto fino a ieri non può essere riproposto domani.

Questi concetti spesso non sono recepiti dalle imprese anche perché gli imprenditori sono stati abbandonati dalle istituzioni. E’ per questo che si rivela fondamentale un evento che possa divulgare cultura aziendale.