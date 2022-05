Perdita d'acqua in un appartamento a Livorno, scoperto un magazzino di merce rubata

Da una perdita di acqua è stato scoperto un magazzino di merce rubata, in un palazzo nel centro di Livorno. È successo questa mattina quando, in via degli Sproni, dei condomini hanno allertato i vigili del fuoco per una grossa perdita d'acqua. Per individuare il danno, i vigili del fuoco hanno aperto la porta di un'abitazione, al secondo piano del palazzo e riconducibile ad un cittadino tunisino che al momento non era in casa.

Intervenuta anche la polizia, gli agenti entrati nell'appartamento lo hanno trovato pieno di oggetti risultati rubati. Accatastati come in un magazzino, erano presenti alcune biciclette da corsa, monopattini elettrici e numerosi cellulari. Rinvenute inoltre sostanze stupefacenti di diverse tipologie, ancora in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.