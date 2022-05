Piscine comunali, sì dal Consiglio regionale a risorse per i costi di gestione

Il Consiglio regionale della Toscana approva all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) in merito alla “salvaguardia degli impianti natatori della nostra regione e la necessità di stanziare ristori urgenti per sostenerne i costi di gestione dovuti agli aumenti considerevoli del costo dell'energia e del gas”. (Un caso emblematico è quello della piscina comunale di Empoli gestita da Aquatempra, al momento chiusa con i lavoratori in cassa integrazione e verso la riapertura dal 1° giugno, NdR).

La mozione, accolto un emendamento del Partito democratico presentato dal consigliere Andrea Vannucci, impegna il presidente e la Giunta regionale a “intervenire urgentemente, anche attraverso eventuale variazione di bilancio, per stanziare adeguate risorse straordinarie con cui garantire nella nostra regione la sostenibilità finanziaria, dunque la stessa gestione e funzionalità, degli impianti natatori pubblici in concessione a terzi e privati, onde scongiurarne la chiusura temporanea o addirittura il fallimento delle società o associazioni che li gestiscono”.

La Giunta è chiamata inoltre, “a sollecitare il problema in tutte le sedi competenti, sollecitando il governo nazionale a stanziare ulteriori e immediate risorse ad hoc per questo settore e più in generale per il mondo dello sport”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa