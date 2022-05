"Mia zia al San Jacopo è nel posto più sicuro": la toccante lettera da Pistoia

La zia è alla Rsa Villa Serena di San Marcello ma si sente male e viene soccorsa al San Jacopo dove la salvano, la nipote invia una lettera di ringraziamento. Succede in provincia di Pistoia.

Di seguito il testo della lettera che Alessia Fernanda Tasselli ha inviato alla dottoressa Lucilla Di Renzo, direttrice sanitaria dell’Ospedale, e che ha autorizzato a pubblicare.

“Sono Alessia Fernanda Tasselli, nata a Pistoia e residente a Viareggio dal 2015. I miei anziani genitori, ultraottantenni, vivono a Quarrata e mia zia è ospite nella RSA Villa Serena a San Marcello dal 2007 invalida al 100% . Ieri in tarda mattinata è giunta al PS. del San Jacopo in codice rosso, avvisata sia dalla struttura che dal Dott. Pelagatti del P.S. di San Marcello.

Alle 14.00 sono stata accolta al desk del p.s. dall'addetta che mi ha fornito esaustive spiegazioni. Dopo la Dott.ssa che l'ha presa in carico, nonostante avesse già finito il proprio turno di lavoro mi ha aggiornato sulle condizioni della zia.

Nel pomeriggio ho potuto vedere per qualche minuto la zia relazionandomi con il medico presente. La zia, Tesi Gina è attualmente in sub intensiva in attesa di intervento. Stamattina la Dottoressa Parigi mi ha telefonato ben due volte.

Da queste righe, possa giungere a tutti gli operatori del San Jacopo un sincero ringraziamento che vuole essere riconoscenza per l'umanità che trasmettono ai pazienti ed ai loro famigliari.

Troppe volte si legge di malasanità, mi sono permessa di scrivere anche per la buona sanità

Non le nascondo che più volte mi sono scese le lacrime, consapevole dell'età e delle patologie della zia. Ogni volta ho trovato donne e uomini che anche solo con uno sguardo mi hanno abbracciata.

La zia è nel posto più sicuro possibile, grazie di cuore!".